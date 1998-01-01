Перевод денег по номеру телефона заработал в России

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С 28 февраля услугой без комиссии смогут воспользоваться клиенты банков-участников программы

Фото: ТАСС / Сорокин Донат

В Росси заработала система денежных переводов по номеру телефона, сообщает URA.RU. 28 февраля воспользоваться этой услугой без комиссии смогут все клиенты банков-участников программы, и, по решению ЦБ РФ, переводы будут бесплатны в течение всего 2019-го.

Центробанк и Антимонопольная служба заявили, что в будущем они будут следить за тем, чтобы банки не завышали тарифы на переводы по номеру телефона. В данный момент к программе подключились ВТБ, «Тинькофф банк», Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «АК Барс», Райффайзенбанк, СКБ-банк, сервис Qiwi, Росбанк. Еще 98 банков планируют освоить переводы по номеру в дальнейшем.

Ранее Пятый канал сообщал, что Госдума планирует запретить банкам выдавать кредит, если его возврат предполагает трату более чем половины зарплаты.

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