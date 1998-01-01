Рейс Уфа — Москва экстренно приземлился из-за отказа двигателя

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На борту воздушного судна находилось 123 пассажира, которые позднее вылетели на резервном самолете.

Фото: www.globallookpress.com

Рейс авиакомпании Utair, направлявшийся из Уфы в Москву, вынужден был вернуться в аэропорт вылета в четверг, 28 февраля, в связи с отказом левого двигателя.

— В 6.18 мск экипаж самолета авиакомпании Utair В-737-500 рейс UT-364, вылетевшего по маршруту Уфа — Москва (Внуково), сообщил о технической неисправности воздушного судна, — заявили ТАСС в пресс-службе уфимского аэропорта.

По данным информагентства, самолет благополучно приземлился на одном из двигателей в 6.37. В результате ЧП никто не пострадал. На борту находились 123 пассажира, которые были размещены в здании воздушной гавани в ожидании резервного борта. В региональной транспортной прокуратуре сообщили, что проводится проверка по факту произошедшего.

В настоящее время все пассажиры вылетели на резервном самолете в столичный аэропорт «Внуково».

Ранее Пятый канал рассказывал об экстремальной посадке бизнес-джета в аэропорту «Шереметьево». Видео дрифта с выкатом за пределы ВПП произвели впечатление на пользователей сети.

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