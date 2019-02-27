Видео: бекстейдж со съемок программы о юбилее Пугачевой попал в сеть

День рождения Примадонна российской эстрады будет отмечать только через полтора месяца — 15 апреля, однако программу, посвященную юбилею Аллы Пугачевой, на телевидении записали в среду, 27 февраля.
Короткими репортажами с записи программы «Сегодня вечером» поделились некоторые ее участники. Так, видео из павильона опубликовал в Stories ведущий программы и супруг главной героини выпуска Максим Галкин.
— Вот, снимаем замечательную программу, — прокомментировал он.
Своими записями со съемок с подписчиками в Instagram поделился и король российской поп-сцены Филипп Киркоров. Публике хорошо известно, насколько трепетно он относится к Пугачевой. Несмотря на то, что их брак распался уже много лет назад, Филипп по-прежнему испытывает к бывшей супруге нежные чувства и признается, что они с Аллой Борисовной до сих пор понимают друг друга без слов и остаются близкими друзьями.
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Ну вот и «secret mission”, которая сорвала меня с Гастролей по Дальнему Востоку всего на один день- отсняли на ПЕРВОМ КАНАЛЕ @1tv потрясающую программу «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» у МАКСИМА ГАЛКИНА @maxgalkinru ,посвящённую Юбилею нашей АЛЛЫ @alla_orfey . Не пропустите эфир 13 апреля на Первом Канале, а я возвращаюсь на Дальний Восток, где уже 1 и 2 марта меня ждёт БЛАГОВЕЩЕНСК И ПРЕМЬЕРА МОЕГО НОВОГО ШОУ «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» by @franco.dragone ,4 марта- КОМСОМОЛЬСК НА АМУРЕ, а 6 марта- ВЛАДИВОСТОК!!!! #аллапугачева #юбилей #сегоднявечером #первыйканал
Вот и на съемках передачи Киркоров в очередной раз подчеркнул пиетет, с которым он относится к Примадонне. На кадрах с площадки, оказавшихся в распоряжении портала «Дни.ру», видно, как певец бросается к ногам Пугачевой, вручая ей роскошный букет цветов.
Да и сама Алла Борисовна на этих видео выглядит прекрасно. Легенда отечественной эстрады помолодела и буквально расцвела. Примадонна даже пустилась в пляс под одну из своих песен, которая звучала в студии.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Алла Пугачева растрогала поклонников своим дуэтом с маленькой дочкой.