Видео: бекстейдж со съемок программы о юбилее Пугачевой попал в сеть

View this post on Instagram

Ну вот и «secret mission”, которая сорвала меня с Гастролей по Дальнему Востоку всего на один день- отсняли на ПЕРВОМ КАНАЛЕ @1tv потрясающую программу «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» у МАКСИМА ГАЛКИНА @maxgalkinru ,посвящённую Юбилею нашей АЛЛЫ @alla_orfey . Не пропустите эфир 13 апреля на Первом Канале, а я возвращаюсь на Дальний Восток, где уже 1 и 2 марта меня ждёт БЛАГОВЕЩЕНСК И ПРЕМЬЕРА МОЕГО НОВОГО ШОУ «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» by @franco.dragone ,4 марта- КОМСОМОЛЬСК НА АМУРЕ, а 6 марта- ВЛАДИВОСТОК!!!! #аллапугачева #юбилей #сегоднявечером #первыйканал