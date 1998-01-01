«Дуэт» Аллы Пугачевой с пятилетней дочкой растрогал поклонников — видео

, 15:45 Видео 908

Примадонна с детства прививает детям любовь к музыке.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram очередные кадры из семейного «замка» в Подмосковье. На этот раз его супруга Алла Пугачева вместе с пятилетней дочерью Лизой исполняли песню, которую, по словам Галкина, Примадонна придумала на ходу.

— Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла — мастер импровизаций «что вижу, то пою», — рассказал подписчикам юморист.

Также артист поделился, что такое утро в его семье вовсе не исключение. Обычно, когда он еще спит, Пугачева с детьми уже придумывает театральные сценки.

Поклонники Максима Галкина и Примадонны тут же начали буквально осыпать их комплиментами. Некоторые из них даже признались, что от такого трогательного видео невольно наворачиваются слезы.

 Как трогательно! — прокомментировал пользователь.

— Браво! Королева и принцесса! Посмотрела раз десять. Восторг бесконечный, — добавил другой.

— Прямо слезы на моих глазах. Дай вам бог богатырского здоровья! — разоткровенничался фанат.

Галкин, в свою очередь, поблагодарил всех поклонников за добрые слова.

Ранее Пятый канал сообщал, что юморист пообещал «заменить» Владимира Познера.

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