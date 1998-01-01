Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите. Как так вышло?

, 14:40 Эфирная новость 33

Многообещающие переговоры лидеров США и КНДР ни к чему не привели.

Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

Во вьетнамском Ханое завершился двухдневный саммит США — КНДР. Многообещающие переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ина ни к чему не привели — так называемая Ханойская декларация не подписана.

Американский лидер без объяснения причин перенес пресс-конференцию на два часа раньше. Она запомнится тем, что на ней Ким Чен Ын впервые в истории ответил на вопрос иностранного, а именно, американского журналиста. Тот спросил лидера КНДР, считает ли он возможным подписание мирового договора с США. Тот ответил уклончиво, сказал, что не настроен пессимистично, но время расставит все по своим местам.

Такое ощущение, что диалог прервался на полуслове, даже график встречи был сокращен. Американский президент Дональд Трамп не стал участвовать в совместном обеде и покинул Вьетнам раньше запланированного времени. Специальный корреспондент Пятого канала Мария Коровина об итогах саммита.

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