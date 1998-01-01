Дональд Трамп собрал в Ханое пресс-конференцию после досрочного завершения переговоров с Ким Чен Ыном. Утром 28 февраля второй раунд переговоров двух лидеров закончился ничем, не удалось подписать намеченные соглашения, пришлось отменить совместный обед. О разговоре президента с прессой сообщает ТАСС.

На пресс-конференции Трамп назвал один из ключевых камней преткновения в его диалоге с Кимом. По словам президента США, то, что КНДР предложила в обмен на отмену санкций было недостаточно весомым для Америки. Кроме того, Ким Чен Ын согласился пойти на уступки не в тех сферах, которые интересовали США.

По итогу, санкции, наложенные на Пхеньян, остаются в силе — уточняется, что Северная Корея хотела полного снятия ограничительных мер. Трамп добавил, что «остается другом» Ким Чен Ыну, а также доверяет ему относительно ограничения ядерных испытаний.

Ранее Пятый канал сообщал, что переговоры двух лидеров на саммите в Ханое не увенчались успехом и главы США и КНДР разъехались ни с чем.