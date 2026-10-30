Цветы любой ценой: мужчина пошел на преступление ради 17 хризантем для знакомой

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 23 0

Желание произвести впечатление обернулось перспективой провести за решеткой до пяти лет.

Мужчина разбил витрину ради цветов для знакомой — подробнее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Новокузнецке мужчина разбил витрину ради 17 хризантем для знакомой

В Новокузнецке перед судом предстанет 34-летний местный житель, обвиняемый в краже цветов. По версии следствия, он разбил кирпичом витрину магазина, чтобы собрать букет для знакомой. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Главного управления МВД России по Кемеровской области.

Как установили следователи, ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил навестить знакомую и купить ей цветы. Однако все магазины по пути оказались закрыты.

Тогда он разбил стекло витрины одного из цветочных магазинов кирпичом. Затем мужчина через отверстие вытащил 17 хризантем и ушел.

О случившемся в полицию сообщил 42-летний владелец магазина. Он оценил ущерб примерно в три тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

Расследование завершено, уголовное дело о краже направлено в суд. Максимальное наказание по предъявленному обвинению — пять лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге правоохранители задержали троих мужчин после серии нападений на магазины и курьера. Злоумышленники угрожали продавцам и доставщику отверткой.

Подозреваемые зашли в цветочный магазин, где, угрожая отверткой, похитили цветы, а после выбросили их на дорогу. Еще из одного магазина мужчины забрали пиво.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.68
-0.19 89.82
-0.35
Последний привет из прошлого: любовный гороскоп для знаков зодиака на ноя...

Последние новости

10:15
Почти тысяча постановлений: Конституционному суду России — 35 лет
10:07
«Выключим серверы и уйдем»: издание «Новая газета»* объявило о прекращении работы
9:57
Что скрывала Долли Партон? Тайные мемуары певицы продали за рекордную сумму
9:49
Гуманитарная миссия в Алешках проходит без нарушений режима тишины
9:44
Игра обернулась трагедией: два брата провалились под лед в Хабаровском крае
9:39
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Матвея

Сейчас читают

«Бедная Настя»: известная блогерша назвала жизнь Костенко с Тарасовым адом
Сэкономила на укладке? МАRGО показала шокирующий образ на фото
«Должны стремиться»: Путин назвал главную цель многополярного мира
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео