Самолет-разведчик США второй раз пролетит над Россией

Американский самолет-разведчик совершит второй наблюдательный полет над Россией в период с 25 февраля по 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Минобороны. На борту самолета Boeing OC-135B будет присутствовать совместно американо-британская миссия.

Полет регламентирован договором по Открытому небу — соглашением от 1992 года, по которому страны-участники могут совершать согласованные облеты территорий друг друга. Россия ратифицировала договор в 2001 году.

Аналогичный самолет-разведчик уже совершил один полет в окрестностях Читы, его присутствие зафиксировал мониторинговый сайт PlanetRadar. Также известно, что российский самолет в рамках все того же договора пролетит над территорией Германии.

Ранее Пятый канал рассказывал об инциденте с участием шведского самолета-разведчика и российского Су-27.