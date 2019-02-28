Александр Беглов пообещал сделать Петербург российским центром науки

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По мнению главы Северной столицы, для этого у города и его жителей есть все необходимые ресурсы.

Фото: Globallookpress.com

Глава Петербурга Александр Беглов пообещал раскрыть потенциал города как каучного центра России. Заявление было сделано в ходе его выступления на III Международном форуме труда.

— Хотим запустить программу преобразований для инвесторов, планируем раскрыть потенциал города как научного центра России. Нам нужны высокотехнологичные производства. Правительство нацелено создавать высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. Мы располагаем научных ресурсом. Генетическая наука, программисты — наши специалисты в этих областях лучшие, — сказал глава города собравшимся в зале.

Как отметил руководитель Северной столицы, в Смольном готовы поддерживать соответствующие стартапы и инициативы петербуржцев. Кроме того, городская администрация стала активно привлекать к работе молодых специалистов. Сейчас в правительстве стремятся к тому, чтобы сотрудники до 35 лет составляли не менее трети от общего числа работающих в органах исполнительной власти.

Для тех же, кто еще не выбрал свою сферу деятельности, в Петербурге проводится активная профориентационная работа, работает соответствующий онлайн-ресурс.

— Важно, чтобы молодые люди могли на практике попробовать выбранное направление работы. Нужно развивать адресную подготовку в вузах, — цитирует Беглова телеканал «78».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава города поручил внедрить в Петербурге систему «бережливых поликлиник» до конца 2020 года.

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