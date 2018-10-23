Дмитрий Шепелев «взял в оборот» беременную любовницу Алексея Моисеева

Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев всерьез взялся за разбор ситуации в семье актера Алексея Моисеева — мужчина оставил супругу и троих детей ради беременной любовницы.

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» своим друзьям и родным всегда казался абсолютным семьянином. Он с большим трепетом относился к супруге и детям, а на его странице в Instagram то и дело появляются посты с восхищением в адрес домочадцев.

Однако недавно Моисеев бросил жену ради новой возлюбленной — 29-летней Екатерины Соловьевой. 44-летний актер живет с девушкой в загородном доме, который много лет строит для своих детей. Впрочем, в каком-то смысле особняк и достанется детям — Екатерина заявила, что беременна от Моисеева. Теперь все свободное время мужчины посвящено возлюбленной. Но, по словам телезвезды, о старой семье он тоже не забывает.

— Я не бросаю семью, я не бросаю детей. Я забираю их из школы, отвожу их в кружки по мере сил. Но большую часть своего времени я отдаю Кате, потому что она беременна, сами понимаете, — сказал Моисеев в эфире программы «На самом деле».

В студию также пришла супруга актера Ольга. Она сообщила, что у нее есть сомнения в том, кто на самом деле отец ребенка. Ее опасения разделили и авторы программы — редакция шоу нашла мужчину, который называет себя гражданским мужем любовницы Моисеева. Как оказалось, они с Екатериной тоже многодетная семья. Пара воспитывает троих детей, и мужчина уверен, что будущий ребенок женщины — от него.

Моисеев, поддавшись уговорам жены, решился на сложный ДНК-тест для установления отцовства нерожденного малыша.

— Вероятность того, что Алексей Валерьевич Моисеев является отцом еще не рожденного ребенка, составляет 0%. Ваше отцовство исключено, — зачитал Шепелев результаты генетической экспертизы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что женщина из Великобритании назвала Конора МакГрегора отцом своего ребенка.