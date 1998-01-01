Судьбу узников «китовой тюрьмы» в Приморье решит Федеральная служба безопасности. В отношении хозяев питомника, где содержат одиннадцать косаток и 87 белух, уже возбуждено несколько дел. Правда, пока только административных. Экологи первыми забили тревогу. Они заявили — животных отлавливают незаконно, условия их дальнейшего содержания ужасные. Всех млекопитающих нужно срочно выпустить в естественную среду обитания. Пока не поздно.

— Это первый практический реальный шаг госорганов в сторону освобождения касаток, все остальное либо подготовительная работа либо громкие заявления, — заявил эколог Дмитрий Лисицин.

Тем более, что ленников «китовой тюрьмы» становится все меньше. В декабре при загадочных обстоятельства пропали три детеныша белухи, а на днях — взрослая косатка. Природоохранная прокуратура провела проверку, однако их версия выглядит не слишком правдоподобно — млекопитающие якобы нашли лазейку в ограждении и попросту сбежали. Зоозащитники не поверили. По их мнению, животные либо погибли, либо проданы контрабандистам.

Ранее Пятый канал рассказывал о компаниях, которыми заинтересовалось ФСБ.