«Случайно» — В администрации Порошенко бросились оправдывать инцидент с шапкой

, 21:28 Видео 131

Видео произошедшего молниеносно разлетелось по социальным сетям и вызвало шквал критики президента, у которого рейтинг перед выборами итак желает оставлять лучшего.

Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

В Киеве в эти минуты проходит митинг у стен администрации президента. Люди требуют отставки Порошенко, скандируют «Долой вора». Активисты возмущены результатами журналистского расследования. Репортеры выяснили, что Укроборонпром за границей тайно закупал старые российские детали для вооружения. Сделками руководил сам Порошенко. Стоимость контрактов оценивается в миллиарды гривен. Информацию подтвердил Олег Гладковский. Ранее он занимал высокую должность в Совете нацбезопасности. Верховная Рада поручила провести расследование и создала спецкомиссиию. Сам Порошенко в очередном турне, в Запорожье. Где опять отличился. Сорвал с девушки шапку и бросил ей в лицо.

Возмутительный поступок тут же прокомментировал главный конкурент Порошенко на выборах. Владимир Зеленский предложил посадит действующего главу Незалежной за решетку.

А администрация главы Порошенко к вечеру второго дня все же высказалась по поводу инцидента, назвав его случайностью. А вот пользователи сети с ним не согласны и назвали главу государства «демоном на бойне».

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