«Вылитая Кира Найтли!»: Гузеева вывела в свет сильно повзрослевшую дочь

Лариса Гузеева вывела в свет свою 18-летнюю дочь Ольгу. Они появились в кинотеатре в «Иллюзион» в компании Алики Смеховой и ее сына Артема, которому тоже 18.
Ольга на снимке выглядит совсем взрослой в стильной шляпе с ярким макияжем и массивными украшениями, что тут же отметили поклонники главной российской свахи.
— Ольга похорошела сильно.
— Дочь — просто красотка! Вылитая Кира Найтли!
— Боже, какая интересная красота у дочки.
— Лариса, какая у Вас потрясающая клевая дочь, — пишут комментаторы.
Как пишет интернет-портал Дни.ру, дочь Ларисы Гузеевой родилась 28 марта 2000 года. Ее отец — президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Телеведущая во всем поддерживает Ольгу и не мешает ей самовыражаться. Раньше девушка носила короткие стрижки и мальчишескую одежду.
Ранее Пятый канал сообщал, что певица Мадонна после очередной кардинальной смены имиджа стала удивительно похожа на Ларису Гузееву.