Видео: На российском судне в Южной Корее произошел пожар

, 3:26 Эфирная новость 73

Дым полностью заполонил внутренние помещения траулера. Из-за этого пожарные долго не могли пробраться внутрь, чтобы осмотреть судно на предмет пострадавших.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Южной Корее в доке Пусан горит российский траулер «Залив Ольги». Пострадавших нет — экипаж был на берегу. Это уже второе за день ЧП с нашими судами. Ранее корабль «Сигранд» протаранил мост. Оказалось: капитан сухогруза был пьян. Ремонтировать придется не только судно, но и переправу. Этот мост — второй по размерам в стране. Корейцы строили его почти десять лет. Будут ли они требовать компенсации от российской компании — неизвестно.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на борту российского судна в Японском море произошел взрыв.

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