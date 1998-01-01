Видео: На российском судне в Южной Корее произошел пожар

В Южной Корее в доке Пусан горит российский траулер «Залив Ольги». Пострадавших нет — экипаж был на берегу. Это уже второе за день ЧП с нашими судами. Ранее корабль «Сигранд» протаранил мост. Оказалось: капитан сухогруза был пьян. Ремонтировать придется не только судно, но и переправу. Этот мост — второй по размерам в стране. Корейцы строили его почти десять лет. Будут ли они требовать компенсации от российской компании — неизвестно.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на борту российского судна в Японском море произошел взрыв.