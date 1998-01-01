Видео: В Москве задержали виновника ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС

Виновник смертельного ДТП на юго-западе Москвы задержан и сейчас дает показания. Авария произошла в ночь на пятницу, 1 марта. В патрульную машину врезался внедорожник Lexus. Судя по кадрам, удар был очень сильный — автомобиль смяло с двух сторон.

В момент аварии в машине ДПС находился инспектор. Полицейский приехал на ДТП, которое случилось ранее на выезде из Гагаринского тоннеля. От полученных травм полицейский скончался в машине скорой помощи.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на северо-востоке Петербурга влобовую столкнулись маршрутка и внедорожник.