Дочь Ирины Слуцкой затравили на тренировке по фигурному катанию

Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая поделилась с подписчиками неприятной историей, в которой морально пострадала ее восьмилетняя дочь Варя. Девочка была на очередной тренировке по фигурному катанию, как неожиданно на нее с упреками и претензиями набросилась другая спортсменка, которая на несколько лет старше.

Варе пришлось выслушать о своей матери «достаточно жесткие выражения».

— Ребенок в шоке, потому что и слов-то таких не слышала, — написала Слуцкая в Instagram.

Instagram @slutskayaofficial

В этой связи она обратилась к своим подписчикам, как поступить в такой ситуации: объяснить своему чаду, что такие слова произносить некультурно или поговорить с матерью той обидчицы напрямую.

В основном Слуцкой советуют все же побеседовать с тем семейством.

— К маме подойти и, ничего не объясняя, сказать ей тот текст, который ее дочь говорит в ваш адрес, — рекомендует одна из подписчиц.

— Подойти к мамаше и при детях сказать так, чтобы у той язык отнялся, — считает другая.

Но некоторые полагают, что ребенок должен учиться держать удар.

— Малышка сама должна дать отпор, дать понять, что о ее маме плохо говорить нельзя, — написала одна из поклонниц Слуцкой.

Ранее Пятый канал рассказывал, что фигуристка Елизавета Туктамышева не попала в состав сборной России на Чемпионат мира.