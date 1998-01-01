На территории Приморского края с начала года зафиксировано 136 лесных пожаров

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По словам губернатора региона Олега Кожемяко, такое число возгораний вызвано аномально теплой зимой и отсутствием осадков.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

На территории Приморского края с начала года зафиксировано более 130 пожаров. Как рассказал губернатор Олег Кожемяко, это связано с аномально теплой зимой и отсутствием осадков.

— Эта зима — аномальная, уже с начала года у нас порядка 136 пожаров. Сейчас в части муниципалитетов введен особый противопожарный режим. В соответствии с этим должны быть организованы бригады, оснащенные необходимым оборудованием. Главы муниципальных образований должны еще раз проверить пожарные части, — рассказал он.

Кожемяко подчеркнул, что главная задача — это «в течение первых суток затушить пожар, не дать ему разрастись».

— Обращаюсь ко всем жителям Приморья, чтобы следили за своими кострами, покидая лес, убирали за собой все, что может привести к пожару, — отметил глава региона.

Губернатор также обратил внимание на необходимость проведения профилактических бесед с жителями края.

— Очень важно, чтобы и детям, и студентам, и на предприятиях объясняли, что нужно делать при возникновении пожара, — подчеркнул он.

Ранее Пятый канал рассказывал, что лесные пожары подступили к крупным населенным пунктам Приморья, и жителям региона не рекомендуется выходить из дома и открывать окна.

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