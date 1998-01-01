Видео: Топливный резервуар полыхает в Барнауле

В Барнауле в пятницу, 1 марта, вспыхнул крупный пожар. В городе загорелся топливный резервуар, в котором, по предположительным данным, находился мазут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Возгорание произошло по адресу 9-й Заводской проезд, дом 48. На данный момент на месте ЧП работают пожарные. Как сообщает издание, пожару присвоен высокий уровень сложности из-за горючего.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал о пожаре, который произошел на российском судне в Южной Корее. Дым полностью заполонил внутренние помещения траулера. Из-за этого пожарные долго не могли пробраться внутрь. Как выяснилось, в результате инцидента никто не пострадал — экипаж находился на берегу.