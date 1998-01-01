«Instagram не отбирали»: Серябкина о «скандале» с экс-солисткой SЕRЕВRО Кищук

Бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук ушла из музыкального коллектива по собственному решению, а не под «приказом» Максима Фадеева. Об этом в эфире «Русского радио» заявила ее коллега Ольга Серябкина, передает StarHit.
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Также она прокомментировала слухи о том, что Фадеев якобы «отобрал» у Кищук аккаунт в Instagram с миллионом подписчиков.
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По словам артистки, в дальнейшем Катя Кищук собирается искать себя в сольном творчестве.
Ранее Пятый канал сообщал, что Кищук объявила об уходе из SEREBRO 25 февраля после анонсированного Фадеевым полного обновления состава. Она проработала в группе три года.