«Instagram не отбирали»: Серябкина о «скандале» с экс-солисткой SЕRЕВRО Кищук

Бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук ушла из музыкального коллектива по собственному решению, а не под «приказом» Максима Фадеева. Об этом в эфире «Русского радио» заявила ее коллега Ольга Серябкина, передает StarHit.

— Катя сама приняла решение уйти. Мы общаемся, все отлично , — заверила певица.

Также она прокомментировала слухи о том, что Фадеев якобы «отобрал» у Кищук аккаунт в Instagram с миллионом подписчиков.

— Instagram у нее не отобрали. У Кати всегда была своя собственная страница. Она просто вернулась на нее. Подписчики для нее не проблема. Страницу никто не отнимал. А свою из SEREBRO она отдала девочкам из нового состава , — пояснила Серябкина.

По словам артистки, в дальнейшем Катя Кищук собирается искать себя в сольном творчестве.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кищук объявила об уходе из SEREBRO 25 февраля после анонсированного Фадеевым полного обновления состава. Она проработала в группе три года.