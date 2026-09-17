Наталью Данилову похоронили в Гатчине рядом с родными

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 55 0

Актриса заранее попросила не сообщать о месте и дате прощания.

Наталью Данилову похоронили в Гатчине

Фото: legion-media/Persona Stars/046

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Заслуженную артистку России Наталью Данилову похоронили на Старом кладбище в Гатчине. Она завещала похоронить себя рядом с бабушкой, дедушкой и матерью. Об этом сообщил народный артист России Николай Буров в разговоре с ТАСС.

По словам Бурова, Данилова с детства была связана с Гатчиной и сама хотела найти последний приют именно там. Актриса также просила не рассказывать о похоронах заранее.

Наталья Данилова умерла 8 сентября в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни. Ей было 70 лет.

Многим зрителям актриса запомнилась по фильму «Место встречи изменить нельзя». В картине она сыграла младшего сержанта Варвару Синичкину.

Также актриса появилась в фильме «Маленькие трагедии», где сыграла княгиню Вольскую. Среди других известных работ Даниловой — «Старые друзья», «Комедия ошибок» и «Тайна „Черных дроздов“».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с бас-гитаристом ансамбля «Поющие гитары» Александром Броневицким пройдет 18 сентября. Музыкант умер в возрасте 81 года после многолетней работы на сцене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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