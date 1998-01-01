Космонавт Олег Кононенко впервые в истории протестировал на МКС огнетушитель

На МКС впервые в истории протестировали специальные огнетушители. Опробовал их российский космонавт Олег Кононенко.

В Роскосмосе уточнили, что на станции имеются самые разные огнетушители. В американском сегменте используют обычные — такие же есть в автомобилях. А российские отличаются составом пены, которая прилипает к поверхностям. Кроме того, ее состав безопасен для людей.

Также стало известно о начале разработке пылесоса для МКС. По словам создателей, он справится не только с пылью и кусочками пищи, но и с опилками. К тому же аппарат будет тихим, что полезно для космонавтов.

Ранее Пятый канал сообщал о необычном для МКС ЧП — сломавшемся туалете.