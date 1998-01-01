Стало известно, насколько зарплата женщин меньше заработка мужчин

Вице-премьер России Ольга Голодец отметила неравенство зарплат мужчин и женщин, выступая на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в пятницу, 1 марта, в Новокузнецке. Об этом сообщает ТАСС.

Политик заявила, что средняя заработная плата женщин в стране составляет только 70% от заработка мужчин. Она также добавила, что представительницы женского пола, несмотря на свою занятость, не достигают такого уровня дохода и образования, как мужская часть населения.

— При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин, — цитирует агентство Голодец.

Международный форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» проводится в Новокузнецке 1–2 марта. В нем принимают участие представители из 16 стран и 39 российских регионов. В рамках форума планируется обсуждение проблем кадрового роста женщин в промышленности и подписание нескольких соглашений.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Голодец выступила против введения налога на выезд из России.