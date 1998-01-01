В ХМАО задержаны участники террористической ячейки

В Ханты-Мансийском автономном округе спецслужбами была задержана группа боевиков, входящих в местную террористическую ячейку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД РФ.

По данным ведомства, члены группировки планировали серию террористических актов на территории региона, а также убийства сотрудников органов внутренних дел. Планировались взрывы в местах массового скопления людей и нападение на объекты особой важности.

В ходе задержания у боевиков были изъяты пистолет, граната, самодельное взрывное устройство. Кроме того была обнаружена фотография руководителя одного из отделов местной полиции. В МВД РФ сообщили, что по их данным террористы тесно связаны с террористическими бандподпольями Северного Кавказа, разделяющих идеологию международного терроризма.

Ранее Пятый канал рассказывал о раскрытии спецслужбами на юге России ячейки, занимавшейся спонсированием ИГ*.

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