Генпрокуратура: Условия содержания животных в «китовой тюрьме» приемлемые

Косатки и белухи, содержащиеся в центре адаптации в бухте Средняя в Приморском крае, более известном как «китовая тюрьма», содержатся в допустимых условиях. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре РФ в пятницу, 1 марта, сообщает Интерфакс.
—
По словам Куренного, местные прокуроры еженедельно бывают в центре и держат ситуацию на постоянном контроле.
Официальный представитель Генпрокуратуры полагает, что соответствующие профильные ведомства должны в ближайшее время решить дальнейшую судьбу косаток и белух.
Ранее Пятый канал сообщал, что косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье пока не будут выпускать на волю. Экологи считают, что морские животные не готовы к естественной среде обитания.