Генпрокуратура: Условия содержания животных в «китовой тюрьме» приемлемые

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В ведомстве отметили, что прокуроры еженедельно и на постоянной основе контролируют ситуацию в центре передержки.

Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, Пятый канал

Косатки и белухи, содержащиеся в центре адаптации в бухте Средняя в Приморском крае, более известном как «китовая тюрьма», содержатся в допустимых условиях. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре РФ в пятницу, 1 марта, сообщает Интерфакс.

— На данный момент нарушения (условий содержания морских обитателей — прим. ред.), устранены, животные находятся в приемлемых условиях. Они получают питание, находятся под постоянным присмотром, — сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По словам Куренного, местные прокуроры еженедельно бывают в центре и держат ситуацию на постоянном контроле.

Официальный представитель Генпрокуратуры полагает, что соответствующие профильные ведомства должны в ближайшее время решить дальнейшую судьбу косаток и белух.

Ранее Пятый канал сообщал, что косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье пока не будут выпускать на волю. Экологи считают, что морские животные не готовы к естественной среде обитания.

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