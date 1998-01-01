Генпрокуратура: Условия содержания животных в «китовой тюрьме» приемлемые

Косатки и белухи, содержащиеся в центре адаптации в бухте Средняя в Приморском крае, более известном как «китовая тюрьма», содержатся в допустимых условиях. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре РФ в пятницу, 1 марта, сообщает Интерфакс.

— На данный момент нарушения (условий содержания морских обитателей — прим. ред.), устранены, животные находятся в приемлемых условиях. Они получают питание, находятся под постоянным присмотром , — сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По словам Куренного, местные прокуроры еженедельно бывают в центре и держат ситуацию на постоянном контроле.

Официальный представитель Генпрокуратуры полагает, что соответствующие профильные ведомства должны в ближайшее время решить дальнейшую судьбу косаток и белух.

Ранее Пятый канал сообщал, что косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье пока не будут выпускать на волю. Экологи считают, что морские животные не готовы к естественной среде обитания.