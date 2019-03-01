Скончался поставщик «ножек Буша» Михаил Любович

Российский предприниматель Михаил Любович, основатель компании «Союзконтракт», в 1990-е годы поставлявший в Россию знаменитые куриные окорочка — «ножки Буша», скончался в Подмосковье. По данным KP.RU, бизнесмен скоропостижно умер 25 февраля в своем доме в селе Юдино в возрасте 56 лет. Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ.

Как пишет издание, предпринимательской деятельностью Михаил Любович занялся после окончания Московского института стали и сплавов вместе со своим другом Алексеем Гольдштейном, ныне тоже уже покойным. Начали они с продажи элитной сантехники, по дешевке купленной у компаний-банкротов в Европе, а потом занялись импортом куриного мяса. Уже к 1995 году, по данным РБК, «Союзконтракт» стал чуть ли не крупнейшей частной компанией в России с оборотом, превышающим миллиард долларов. Однако уже через три года «Союзконтракт» задолжал кредиторам 200 миллионов долларов и Гольдштейн с Любовичем пришлось оставить этот бизнес.

До последнего времени Михаил Любович продолжал заниматься предпринимательской деятельностью и являлся учредителем семи компаний.

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