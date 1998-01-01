Фото: «ИПэшник» попытался свалить задачи своей фирмы на мастеров с YоuDo

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Частная фирма получила подряд по программе реновации, но решила не выполнять работы самостоятельно.

Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк

Современное общество все больше интегрирует онлайн-ресурсы в повседневную жизнь. Активно используются приложения и сервисы для подачи частных объявлений — например, о поиске мастера, который выполнит заказ потребителя. Однако ресурсами, разработанными для физических лиц, все чаще пытаются воспользоваться лица физические. Так, например, в Нижегородском районе Москвы, фирма ищет стороннего работника для выполнения коммунальных работ. Законность таких запросов вызывает сомнения.

Как отмечалось в объявлении, некое ИП получило от городской администрации задание на очистку участка от деревьев. На обозначенной территории будет возведен дом по программе реновации. Хитрый предприниматель, очевидно, решил не заниматься «грязной работой» сам, свалив ее на кого-нибудь другого. При этом оплачивать объем работ, рассчитанный на небольшое предприятие, вызвавшемуся работнику будут более чем скромно — за вырубку более сотни деревьев мастер получит всего две тысячи рублей.

youdo.com

— Удаление деревьев 156 шт. Всего 90 кубов. Опиловка веток, дробление на измельчителе, погрузка в контейнер (самосвал) порубочных остатков, — значится в описании задачи. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Однако в управе Нижегородского района сообщают, что впервые слышат об этом предпринимателе.

— Кто это разместил? Кто он такой? Он никто, и звать его никак. Все, что написано, не пойми кто разместил. Он не получает сам подряд. Чтобы получить подряд, мы проводим торги, форма 2 (44-ФЗ). Я вообще не знаю, откуда вы это взяли. Это какие-то аферисты размещают, свободный доступ. И неизвестно подо что, — цитирует представителя управы телеканал «360».

youdo.com

Примечательно, что к моменту публикации этого материала объявление, размещенное еще 19 января, было отредактировано — из описания пропала информация о программе реновации. Вероятно, заказчика на это сподвиг общественный резонанс.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что петербурженка выставила на продажу модель корабля Петра I за полтора миллиона рублей.

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