Скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Симона Бородина

Участница украинской «Битвы экстрасенсов» Симона Бородина скончалась в больнице от рака. Об этом сообщили в Facebook друзья колдуньи. Женщина до последнего скрывала свое состояние от поклонников, и они до сих пор не могут поверить в страшную новость.

Симона Бородина принимала участие в шестом сезоне программы. Она рассказывала, что дар перешел ей от бабушки, которая была черной ведьмой и которая умерла в тот день, когда Симона родилась.

Ведунье было 47 лет, у нее осталась маленькая дочь. Муж Бородиной Алексей Аккерман сообщил в Facebook, что прощание с покойной состоится 2 марта на Байковом кладбище в Киеве. После церемонии прорицательница будет кремирована, так она завещала.

facebook @ aleksey.akkerman

Ранее Пятый канал сообщал о смерти другой участницы «Битвы экстрасенсов» - 6 января скончалась, и тоже от рака, Дария Воскобоева.