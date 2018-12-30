Коля Кузнецов, чью мечту перед Новым годом исполнил президент, умер в больнице

В клинике Димы Рогачева 19 февраля в реанимации умер десятилетний Коля Кузнецов, чью мечту о рукопожатии исполнил президент России Владимир Путин накануне Нового года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на маму мальчика Елену.

Она сообщила, что президент прислал огромную корзину с красными розами. Мальчика, который страдал острой формой лейкоза, похоронили в День защитника Отечества 23 февраля.

— Коля умер в реанимации в клинике Димы Рогачева 19 февраля, сердце не выдержало. Врачам низкий поклон, делали все возможное и невозможное. Президент звонил, успокаивал, — рассказала Елена.

Как сообщал ранее Пятый канал, в декабре 2018 года Владимир Путин обратил внимание на стенды благотворительных проектов во время посещения форума добровольцев. Там ему рассказали о проекте «Мечтай со мной», исполняющий желания тяжелобольных детей. Президент забрал себе пять конвертов, которые оставались на стенде.

В одном из них было пожелание Коли Кузнецова — сильного мальчика, который до болезни занимался вольной борьбой. В день встречи с президентом мальчик отметил, что рукопожатие главы государтсва было «крепким».