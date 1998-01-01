Туктамышева показала, как исполняет триксели на тренировке

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева показала, как исполняет на тренировке два тройных акселя, которые считаются самыми сложными прыжками в фигурном катании. Видео она разместила в своем Instagram. Фигуристка, которую не внесли в основной состав сборной России на предстоящий в марте в Японии чемпионат мира, написала, что усложняет программу и собиралась начать с двух тройных акселей произвольную программу на ЧМ. 22-летняя спортсменка все еще надеется, что ей доведется показать сложнейшие элементы на соревнованиях в этом сезоне.

instagram @ liza_tuktik

Ранее Пятый канал сообщал, что по решению Федерации фигурного катания на коньках России, представлять страну на чемпионате мира, который состоится с 18 по 24 марта 2019 года в японском городе Сайтама, будут Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова числятся запасными.