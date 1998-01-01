Видео: Массовая драка произошла в мэрии Херсона

Массовая драка произошла в здании городского совета Херсона в пятницу, 1 марта, между группой националистов и бывшими участники боевых действий в Донбассе из-за решения о переименовании улицы, сообщает «Гривна».

Часть присутствующих на заседании горожан поддерживала переименование улицы Лютеранская в честь погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, другие выступали против. В результате словесная перепалка переросла в потасовку, которая после вмешательства полиции, продолжилась на улице.

Заявлений от граждан о причинении телесных повреждений в правоохранительные органы не поступало. К медикам за помощью также никто не обращался. Двое человек были задержаны для составления протоколов по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее Пятый канал сообщал, что фанаты киевского «Динамо» устроили массовую драку с немецкими болельщиками. Более сотни человек сошлись в побоище на Крещатике.