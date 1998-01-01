Видео: Фанаты киевского «Динамо» устроили массовую драку с немецкими болельщиками

В самом центре Киева в массовой драке сошлись фанаты местного «Динамо» и немецкого «Айнтрахта», которых не очень радушно встретили в украинской столице. В побоище с обеих сторон приняли участие более ста человек.

Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в сети. Как пишут в Facebook, драка длилась несколько минут, а «победу» в ней одержали «хозяева».

Фанатская схватка состоялась перед матчем Лиги Европы, на которую и приехали немецкие болельщики. Стоит отметить, что 14 февраля «Айтрахт» сыграет с донецким «Шахтером» в Харькове, а «Динамо» и вовсе проведет матч в Греции с «Олимпиакосом». Из-за чего же динамовцы полезли с кулаками на немецких болельщиков — остается загадкой.

Ранее Пятый канал рассказывал о потасовке с участием знаменитого болельщика «Спартака» актера Дмитрия Назарова у МХТ в Москве.