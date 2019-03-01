Уральский следопыт не верит в версию СК о гибели группы Дятлова

Уральский следопыт Валентин Дегтерев, не один год пытающийся разгадать тайну гибели группы Дятлова, не верит в озвученную в четверг, 28 февраля, версию Следственного комитета и убежден, что зимой 1959 года в горах Северного Урала произошло убийство.
Как ранее сообщал Пятый канал, спустя 60 лет после трагедии следователи, возобновившие дело, чтобы поставить в нем точку, пришли к выводу, что туристы погибли в результате схода снежной лавины и по собственной неопытности.
По словам исследователя, со своими доказательствами он недавно ездил на Первый канал на программу «На самом деле», прошел полиграф, но на передачу его так и не вызвали. Дегтярев считает — побоялись.
Он считает, что преступление совершили или местные жители, которые оберегали сакральное для манси место, или уголовники, которые незаконно «мыли» золото, за что в 1959 полагался расстрел.
Мужчина убежден, что новое расследование затеяно специально, чтобы впредь больше никто в будущем не поднимал эту тему.
Ранее Пятый канал рассказывал о версии шведских ученых, которые тоже подключились к расследованию трагедии в уральских горах. Они считают, что версия со сходом лавины правдоподобной не выглядит.