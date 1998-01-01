Видео: Королева Елизавета II вышла на публику с огромным синяком

, 22:49 Видео 122

На встрече с Иорданским монархом королева Великобритании появилась со следами серьезной травмы.

Фото: Reuters / Yui Mok/Pool

Почитатели правящей королевы Великобритании волнуются о здоровье монаршей особы. Елизавета II появилась на публике с огромным синяком, сообщает издание Дни.ру.

Следы травмы стали заметны общественности во время встречи с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном и его семьей. На официальном снимке, опубликованном Букингемским дворцом, на теле британской правительницы хорошо виден пугающих размеров синяк. Для фото Елизавета II позировала, сложив ладони друг на друга — левую кисть 92-летней женщины почти полностью скрывает лиловый кровоподтек.

Остаются неизвестными обстоятельства, при которых британский лидер повредила руку. Также неизвестно, как отнеслась к инциденту сама королева, которая всегда щепетильно соблюдает правила этикета и дресс-кода сама и требует того же от родных. Женщинам королевской семьи, например, запрещено использование ярких оттенков губной помады — чтобы в случае, если макияж размажется во время мероприятия, этого не было заметно.

Но, возможно, консервативные взгляды королевы Великобритании уже удалось изменить Меган Маркл — супруга принца Гарри не раз выбирала наряды, которые считаются неприемлемыми для монаршей особы.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:25
Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа Игоря Малашенко
23:13
Видео с места чудовищного пожара в Дагестане, который охватил сразу несколько домов
22:49
Видео: Королева Елизавета II вышла на публику с огромным синяком
22:38
Фото: Несколько частных домов полыхают в дагестанском селе Тисси-Ахитли
22:23
Появилось видео задержания Александра Емельяненко после ДТП в Кисловодске
22:12
Видео: Порошенко «задолбали» коррупционеры
21:53
Известный американский конспиролог озвучил новую дату конца света
21:36
Видео: Массовая драка произошла в мэрии Херсона
21:07
Уральский следопыт не верит в версию СК о гибели группы Дятлова
20:45
Видео: Пакистан отправил на родину индийского военного летчика
20:35
Видео: Оскандалившегося Емельяненко-младшего с трудом угомонила полиция
20:31
Вот блин! В Росконтроле рассказали о худшей и лучшей блинной начинке
20:15
Скончался поставщик «ножек Буша» Михаил Любович
20:11
Видео: боец Александр Емельяненко обматерил инспектора ДПС
20:05
Туктамышева показала, как исполняет триксели на тренировке
20:01
«Качественный сдвиг!» Алексей Пушков доволен борьбой с коррупцией в России
19:52
Политик и «экстрасенс»: Климкин предрек страшное будущее России
19:44
Как защитить смартфон от прослушки — советы специалистов
19:44
Студент Бауманки выпал из окна в Москве
19:37
День кошек в России: любимцы знаменитостей

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

26 февраля

Королева Великобритании Елизавета II решила не отдавать трон принцу Чарльзу

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама