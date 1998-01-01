Видео: Королева Елизавета II вышла на публику с огромным синяком

Почитатели правящей королевы Великобритании волнуются о здоровье монаршей особы. Елизавета II появилась на публике с огромным синяком, сообщает издание Дни.ру.

Следы травмы стали заметны общественности во время встречи с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном и его семьей. На официальном снимке, опубликованном Букингемским дворцом, на теле британской правительницы хорошо виден пугающих размеров синяк. Для фото Елизавета II позировала, сложив ладони друг на друга — левую кисть 92-летней женщины почти полностью скрывает лиловый кровоподтек.

Остаются неизвестными обстоятельства, при которых британский лидер повредила руку. Также неизвестно, как отнеслась к инциденту сама королева, которая всегда щепетильно соблюдает правила этикета и дресс-кода сама и требует того же от родных. Женщинам королевской семьи, например, запрещено использование ярких оттенков губной помады — чтобы в случае, если макияж размажется во время мероприятия, этого не было заметно.

Но, возможно, консервативные взгляды королевы Великобритании уже удалось изменить Меган Маркл — супруга принца Гарри не раз выбирала наряды, которые считаются неприемлемыми для монаршей особы.