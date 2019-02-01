Принц Гарри и Меган Маркл не собираются навязывать пол своему ребенку

Пока публика гадает, мальчик или девочка родится нынешней весной в королевской семье у герцога и герцогини Сассекских, выяснилось, что однозначного ответа на этот вопрос может и не оказаться. Во всяком случае американское издание Vanity Fair, ссылаясь на друзей Меган Маркл, которые якобы слышали от самой будущей матери, что в вопросах воспитания детей она намерена придерживаться гибкого подхода и «избегать половых стереотипов». Сообщается, что Гарри и Меган уже подготовили для малыша детскую не традиционных розового или голубого цветов, а нейтрального белого с серым.

Как отнесутся к столь прогрессивным идеям своей новоиспеченной родственницы в королевской семье, пока не сообщается.

Ранее Пятый канал рассказывал, что, по слухам, первенцем у герцога и герцогини Сассекских будет мальчик. К такому выводу наблюдатели пришли, заметив подарки в голубых коробках на традиционной вечеринке baby shower в Нью-Йорке.