2 марта православные в РФ отмечают Вселенскую родительскую субботу

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Первую в 2019 году родительскую субботу еще называют Мясопустной, поскольку она выпадает на последнюю перед Великим постом неделю.

Фото: www.globallookpress.com

2 марта 2019 года в православной церковной традиции отмечают Вселенскую родительскую субботу.

Ее еще называют Мясопустной, так как она выпадает на последнюю перед Великим постом неделю. Эта дата меняется из года в год, поскольку она зависит от Великого поста и Пасхи.

Родительская суббота — день, в который поминают усопших на службах в храмах и навещают могилы родных. Во Вселенскую родительскую субботу поминают всех усопших христиан.

По церковным правилам, поездка на кладбище не является самым главным поступком в родительскую субботу. Более важными считаются молитвы, поскольку душа покойного человека не может сама творить добро и нуждается в молитве. Если не получится прийти на панихиду в храм, то молитву можно прочитать дома.

В 2019 году родительская суббота в четвертую неделю Великого поста 6 апреля отменяется из-за кануна праздника Благовещения.

Ранее Пятый канал рассказывал о церковном празднике Сретение Господне.

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