Огонь охватил СТО на юго-западе Петербурга у рынка «Юнона»

Экстренные службы выехали в субботу утром, 2 марта, на сообщение о горящем СТО около рынка Юнона на юго-западе Санкт-Петербурга. На кадрах, поступающих с места происшествия видно, что здание полностью охвачено огнем. Существует угроза взрыва.

Автомобилисты пытаются спасти свои машины, экстренно эвакуируя их с места ЧП.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. На месте работают несколько пожарных расчетов. Дым от пожара виден с разных точек Кировского района.

Ранее Пятый канал рассказывал о страшном пожаре, который произошел в одном из сел Дагестана накануне. Огонь охватил почти все строения в населенном пункте.