На съемочную группу РЕН ТВ напали во время съемки сюжета о «китовой тюрьме»

Во время съемки сюжета о «китовой тюрьме» в Приморье на съемочную группу РЕН ТВ напали охранники территории, где в ужасных условиях содержатся косатки и белухи, моржата.

Инцидент произошел в тот момент, когда журналисты попытались подойти поближе к вольерам. Охранники данного заведения, сбили и повредили дорогостоящий коптер, принадлежащий съемочной группе.

В тот момент, когда сотрудники РЕН ТВ подошли, чтобы забрать поврежденную технику к ним подбежали люди с повязками на лица и устроили потасовку, препятствуя попыткам забрать то, что принадлежит телеканалу.

Когда корреспондент РЕН ТВ Леонид Китрарь взял руки личный мобильный, чтобы зафиксировать противоправные действия неизвестных, один из них попытался выбить из рук журналиста телефон.

Ранее Пятый канал рассказывал, что пограничное краевое управление ФСБ возбудило административные дела в отношении компаний, которые организовали незаконную добычу и содержание 11 косаток и 87 белух. Их планировали продать в океанариумы и дельфинарии. Так называемый Центр передержки был организован настолько плохо, что позднее в народе его прозвали «китовой тюрьмой».