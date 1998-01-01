В сети распространилось видео со странным танцем Баскова

В интернете стремительно распространяется видео странного танца Николая Баскова, которое кто-то снял на телефон во время некой корпоративной вечеринки с участием звезд российской эстрады. На записи, которую выложила в сеть, как говорят, Наташа Королева, Басков во время ее выступления зажигательно отплясывает под песню «Зять» возле сцены. Когда артист замечает, что его снимают, начинает дурачиться — прячется за колонну и выглядывает обратно. Интернет-пользователи сразу заподозрили, что Басков был крепко нетрезв, однако с радостью простили ему этот грех.

— Молодец, наш парниша, — написал один из комментаторов.

Где происходило веселье, история умалчивает. Известно лишь, что праздновали день рождения некого «бизнесмена Володи».

Ранее Пятый канал рассказывал, что Николай Басков выложил в сеть видео с не очень трезвой Любой Успенской, на котором 65-летняя звезда шансона говорит, что мечтает выйти за него замуж.