Западные эксперты недооценили гиперзвуковую ракету «Циркон»

Западные эксперты недооценили новую российскую гиперзвуковую ракету морского базирования «Циркон», сообщает РИА Новости со ссылкой на статью немецкого журнала Stern.

—Поскольку скорость ракеты составляет 11 тысяч километров в час, пяти минут будет достаточно, чтобы она достигла Пентагона и уничтожила его, — говорится в материале.

Предполагалось, что скорость «Циркона» не будет превышать шесть тысяч километров в час, однако новейшая российская разработка превзошла ожидания — скорость и радиус действия в тысячу километров в час говорят о невозможности ее перехвата.

— Эффективно противостоять подобным ракетам могут лишь электронные системы ПВО и лазерное оружие, — отмечает издание.

Ранее Пятый канал сообщал, что названы возможные цели ракеты «Циркон» в США в случае угрозы для РФ.