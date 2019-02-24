Названы возможные цели ракеты «Циркон» в США в случае угрозы для РФ

Названы вероятные цели для гиперзвуковой ракеты «Циркон», о которой Владимир Путин упоминал в Послании президента Федеральному собранию. РИА Новости публикуют краткий пересказ передачи «Вести недели» на государственном телеканале «Россия-1», который является частью ВГТРК.

В программе привели список главных военных объектов США, которые сможет поразить «Циркон» в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по РФ. Среди них — Пентагон, здание военного ведомства Америки, в котором расположены Минобороны США и Комитет начальников штабов. Также в вероятных целях — резиденция американского президента Кэмп-Дэвид и Форт-Ричи в Мэриленде, где находится командный центр Комитета начальников штабов.

На Западном побережье ракета «Циркон» может достать пункт управления ядерными силами США в Джим-Крик, штат Вашингтон, и управление стратегическими наступательными силами в Мак-Клелане, Калифорния.

Там также подчеркнули, что Россия имеет возможность беспрепятственно размещать в океанах подлодки с пусковыми установками ракет «Циркон».

Ранее Пятый канал публиковал мнение эксперта о ракете «Циркон».