Как актер Михаил Пореченков отмечает свое 50-летие

Легенда российского театра и кино Михаил Пореченков в субботу, 2 марта, отмечает, свое 50-летие. В этот день артист решил выйти на сцену Московского Художественного театра имени Чехова и исполнить одну из главных ролей в спектакле «Крейцерова соната», за которую в 2009 году был награжден премией Олега Табакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Крейцерова соната» — пьеса по повести Льва Толстова. Это спектакль о семейной жизни, однако отнюдь не о светлой ее стороне. Вслед за автором режиссер постановки стремился изобразить бурю страстей и мучений, которым подвергается человек, скованный узами брака.

— В истории, рассказанной Толстым, в той или иной степени, каждый человек узнает себя и вспомнит свои мучения, — цитирует ТАСС режиссера Антона Яковлева.

За плечами Михаила Пореченкова впечатляющая карьера: от игры в театре «На Крюковом канале» до съемок в таких известных фильмах как «Девятая рота», «Поддубный», «Небесный суд» и сериалах «Ликвидация», «Остаться в живых», «Агент национальной безопасности». К роли агента ФСБ всенародный любимец снова вернулся в 2018 году. Предполагается, что новые серии популярной кинокартины выйдут уже в 2019-м.

Ранее Михаил Пореченков пожаловался, что в последнее время его снимают с ролей.