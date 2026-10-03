«Дополнение к мужчине»: почему в кино и театре мало интересных ролей для актрис

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 26 0

Женщины тоже стремятся играть цельных и сложных персонажей.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Софья Лебедева: в кино и театре мало интересных ролей для актрис

Женщинам в кино и театре часто достаются неинтересные, второстепенные роли. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась актриса Софья Лебедева на женском форуме в Сколково.

«В актерской профессии мало интересных персонажей (для женщин. — Прим. ред.). Их становится больше, но женщина часто идет в дополнение к мужскому персонажу, а не как самодостаточный, цельный, многослойный персонаж», — пожаловалась артистка.

Сама Лебедева поддерживает полную инклюзивность и равноправие в профессии — не только между полами, но и по возможностям здоровья. У артистки есть творческий проект для людей, страдающих аутизмом — о нем она рассказала 5-tv.ru в марте 2026 года на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал». Сюжет фильма как раз посвящен жизни подростков с невербальным аутизмом.

По словам Лебедевой, для нее это личная тема — у актрисы особенная сестра, и, видя, как той тяжело жить, она решила создать театр для актеров с инвалидностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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