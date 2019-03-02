Климкина пригласили в Крым на годовщину воссоединения полуострова с Россией

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили приехать в Крым на празднование пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Инициатива принадлежит крымскому парламентарию, председателю комитета по международным отношениям Юрию Гемпелю.

По его мнению, украинский МИД в последнее время нагнетает информационное и политическое давление, активизировав провокационные заявления о Крыме и крымчанах, поэтому Павлу Климкину было бы полезно приехать в середине марта на полуостров и собственными глазами увидеть динамику развития региона и реальные настроения его жителей.

— Уверен, что после визита он станет другом российского Крыма, если, конечно, у него хватит смелости посмотреть правде в глаза, — сказал Гемпель РИА Новости.

Ранее, как сообщал Пятый канал, Павел Климкин написал в своем Facebook, что за последние пять лет в составе России Крым стал более украинским, чем было до того.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года, после референдума, на котором, по данным ЦИК, за это проголосовали более 95% жителей полуострова. Украина же до сих пор продолжает считать Крым своим, но «временно оккупированным».