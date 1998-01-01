«Абсолютно русский»: Серебряков ответил на упреки в антироссийских высказываниях

Актер-эмигрант Алексей Серебряков, известный по фильмам «Левиафан» и «Девятая рота», ответил на обвинения, обрушившиеся на него после выступления в Лондоне. Там он заявил, что россияне вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм», а власти тем временем «переписывают историю».
На программе «Белая студия» артист подчеркнул, что считает себя абсолютно русским человеком, однако признался, что далеко не всем доволен в национальном характере.
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Актер добавил, что часто злится на себя, его раздражает эта русская «нелепость», которая передалась от него следующему поколению.
Показать национальный характер россиян пытались многие художники и писатели. Однако особенно хорошо это удалось, по мнению артиста, Алексею Балабанову в «Грузе 200», в котором сам Серебряков также исполнил одну из ролей.
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Ранее Пятый канал сообщал, что Алексей Панин в своем интервью заступился за коллегу Алексея Серебрякова, который на недавнем выступлении в Лондоне сделал громкое заявление. Лоза, в свою очередь, негативно высказался в адрес актера.