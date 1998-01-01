В Греции задержан россиянин по запросу Украины

В Греции 28 февраля по запросу Украины задержан гражданин России Евгений Калинин, который будучи специалистом в области энергетики находился в Афинах в служебной командировке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного.
2 марта, суббота, 21:20
Сегодня, 21:12 Мировые новости 8
Специалист в области энергетики Евгений Калинин в день задержания в аэропорту Афин 28 февраля находился в служебной командировке.
Фото: www.globallookpress.com
В Греции 28 февраля по запросу Украины задержан гражданин России Евгений Калинин, который будучи специалистом в области энергетики находился в Афинах в служебной командировке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного.
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