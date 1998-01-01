Голливуд, у нас проблемы: Как «фабрика грез» превратилась в индустрию толерантности

В понедельник в США вручали «Оскаров». Ну как вручили? Раздали за успехи в борьбе с ксенофобией, расизмом, сексизмом и прочими «измами». Многие любители кинематографа поймали себя на мысли, что уже несколько лет смотрят не «оскаровское» кино, а участвуют в каком-то собрании агрессивных активистов, которые упорно борются за права и свободы.

Хотя и бороться уже не надо, но нет… мало ли. И главное: за конкретную позицию людей еще и обвиняют. А они просто хотят насладиться произведением искусства — почувствовать драматургию, проникнуться игрой актеров и мастерством режиссеров.

Фабрика грез превратилась в индустрию толерантности. Кто не с нами, тот без заветных статуэток. Не случайно телерейтинги церемонии стремительно падают, а звание победителя «Оскара» уже давно не приносит дивидендов картине и ее создателям. Раньше такое и представить было трудно.

Бульвар Голливуд всегда будоражил умы мечтающих о мировой славе фриков и просто людей в пограничных состояниях.

— Мы все хотим знать кто и что выиграет! Какой фильм окажется Самым лучшим!

Вивиан Робинсон профессиональная раздатчица интервью, интересна не словами, а образами — вот она на Олимпиаде, вот — на пляже Лос-Анжелеса. Таких часто называют городскими сумасшедшими. Оскар — отличный повод еще раз засветится на экране.

— Это прекрасная возможность. Мы действительно увидим их! Мы фантазируем о тех жизнях, которые у них есть и которые мы хотели бы жить! — говорит Вивиан Робинсон.

Потенциальным обладателям Оскара только экрана мало, ведь счастливые фанаты за сутки занимают места на трибуне, вся Америка — перед телевизорами, чтобы не только посмотреть, но и послушать их — больше, чем просто актеров, режиссеров и продюсеров — властителей дум и душ. По сути, именно здесь формируется повестка того, что сейчас модно — носить, говорить и думать.

— Если Голливуд поддержит нас, остальной мир сможет нас услышать, и мы разрушим табу вокруг темы женской менструации, — считает Райка Зехтабчи, режиссер короткометражного документального фильма «Период. Конец предложения».

— Это внутренняя боль молодого человека, который страдает из-за расизма, — признается сценарист короткометражного фильма «Черная овца» Корнелиус Уокер.

Темы для высказывания — менструация, феминизм, геи, мигранты. И часто все это в одном. Основной цвет настроения этого Оскара — афроамериканский. Живым воплощением победившей толерантности на этой церемонии должен был стать чернокожий комик Кевин Харт, но случилось страшное — в его Twitter нашли плохую шутку про геев десятилетней давности.

— Если мой сын придет домой и начнет играть с кукольным домом моей дочери, я сломаю домик об его голову и скажу: «Прекрати это гейство!» — написал когда-то комик Кевин Харт.

В результате Харт отказался от почетной роли. Уже после многие критики заметили, что церемонии это пошло на пользу, впрочем, все равно ее не спасло. Один из главных фильмов этого года «Богемская рапсодия», байопик Фредди Меркьюри. Сыгравший его Рами Малек получил статуэтку за лучшую мужскую роль и рассказал, о чем на самом деле было кино.

— Мы сняли фильм о гее, иммигранте, который прожил свою жизнь просто и без всяких оправданий. Эта награда доказывает, что мы жаждем таких историй, — сказал актер фильма «Богемская рапсодия» Рами Малек.

Самый «кинематографичный», если так вообще можно сказать, фильм этого года — «Рома». Но и его режиссер со сцены вынужден говорить не о художественных достоинствах картины.

— Я хочу поблагодарить Академию за то, что она признала фильм, посвященный женщине из коренных народов. Один из 70 миллионов домашних работников в мире, не имеющих трудовых прав, персонаж, который исторически отошел на задний план в кинематографе, — заявил режиссер фильма «Рома» Альфонсо Куарон.

Апогеем стал тот самый фильм о менструации и производстве прокладок в Индии. Как мы теперь знаем, «Лучший документальный в мире».

— Я плачу не потому, что у меня месячные или что-то еще. Не могу поверить, что фильм о менструации только что получил Оскар! Спасибо вам, спасибо, — сказала создательница картины.

Три основных фильма этого Оскара так или иначе затрагивают, кажется давно не актуальную для Америки, проблему расизма. Комикс, роад-муви и комедия, как только не проходились по теме режиссеры.

— Фильм, сделанный афроамериканским режиссером, побеждал на Оскарах за 90 с лишним лет — два раза, а фильм, сделанный женщиной, побеждал один раз. Говорить при этом, о том, что равенство достигнуто, немножко преждевременно, — считает кинокритик Антон Долин.

Подчеркнуто тотальная толерантность. Главным оказалось — не то, как снят фильм, написан сценарий или сыграна роль. На кинематографическом небосводе все только и говорят, что — о черных, иммигрантах и геях.

— Американцы любят подчеркивать, что они обо всем говорят — вот эта тема мы говорим обо всем, а подспудно на этом и деньги можно заработать, — убежден доцент кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского института Кино и Телевидения Евгений Еременко.

Но желание наживы, конечно, слишком простой ответ на вопрос — почему кинематограф превратился в политическую площадку. Многих удивил именно уровень дискурса — неужели в Америке, кроме бесконечной борьбы за права якобы-угнетенных, поговорить больше не о чем?

— Вот эти все проблемы — феминистки, ЛГБТ, трансгендеров, глухонемых мигрантов — ну это уже просто некуда скрыться. Это знаете уход из действительно серьезной информационной международной повестки, в мир самодельных иллюзий. Он до добра никого никогда не доводил, — считает политолог Армен Гаспарян.

Г​лобальные проблемы вроде постоянной террористической угрозы или слишком шаткой мировой экономики? Скучно. Локальные проблемы вроде тотального ожирения нации или повальном увлечении наркотическими препаратами под видом антидепрессантов? Да это и так все знают. То ли дело менструация в Индии. Удивительно как вообще все эти прекрасные толерантные люди могут саму статуэтку в руки брать?

— Это, как мы можем предположить, белый цисгендерный, гетеросексуальный и к тому же довольно атлетичный мужчина. Можем что-нибудь с ним сделать, чтобы он соответствовал духу времени? — спрашивает корреспондент Пятого канала Дмитрий Акимов.

— Да, я думаю, что нам нужно сделать не атлетичного, полненького мужчину, возможно черного и допустим мы можем отрезать ему одну ногу.

Если премия уже не та, то и символ ее нужно менять, поэтому мы решили предложить проект новой статуэтки — с кино она, как и сам Оскар, имеет мало общего.

Обжиг идет при температуре в тысячу градусов. Печь должна медленно нагреться и медленно остыть иначе глина может просто потрескаться или взорваться. Несколько взмахов кисточки и новый символ готов. Надеюсь, никого не обидели.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как прошел «Оскар-2019» — слезы Леди Гаги, вырез Ирины Шейк и блестящая Лопес.