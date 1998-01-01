Слезы Леди Гаги, вырез Ирины Шейк и блестящая Лопес — как прошел «Оскар-2019»

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В Лос-Анджелесе завершилась 91-я церемония вручения кинопремии «Оскар».

Фото: ТАСС / PA Images

В Лос-Анджелесе 24 февраля завершилась церемония вручения кинонаграды «Оскар». Самым лучшим фильмом стала «Зеленая книга», лучшим актером — Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», а лучшей актрисой — Оливия Колман.

Среди триумфаторов «Оскара» оказалась Леди Гага, получившая статуэтку за песню Shallow, которую она исполнила в фильме «Звезда родилась». Певица не смогла сдержать слез во время своей речи и напомнила, как важно верить в себя.

Партнер Гаги по фильму, Брэдли Купер также присутствовал на вручении «Оскара», но основное внимание привлек не он, а его спутница — обворожительная Ирина Шейк. Модель пришла в черном платье с глубоким вырезом на спине и сразила зрителей наповал.

Наряды на «Оскаре» — тема, которую обсуждают чуть ли не больше, чем фильмы и актеров. Кроме платья Шейк всем запомнился яркий образ Дженифер Лопес — певица пришла на церемонию в блестящем облегающем платье.

Ранее Пятый канал рассказывал, как фанаты восприняли появление на «Оскаре» Эмилии Кларк.

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