В Лос-Анджелесе 24 февраля завершилась церемония вручения кинонаграды «Оскар». Самым лучшим фильмом стала «Зеленая книга», лучшим актером — Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», а лучшей актрисой — Оливия Колман.

Среди триумфаторов «Оскара» оказалась Леди Гага, получившая статуэтку за песню Shallow, которую она исполнила в фильме «Звезда родилась». Певица не смогла сдержать слез во время своей речи и напомнила, как важно верить в себя.

