В Лос-Анджелесе 24 февраля завершилась церемония вручения кинонаграды «Оскар». Самым лучшим фильмом стала «Зеленая книга», лучшим актером — Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», а лучшей актрисой — Оливия Колман.

Academy Award winners Rami Malek, Olivia Colman, Regina King and Mahershala Ali #Oscars pic.twitter.com/0OUeXw8cgc — saoirse ronan (@shxrlocked) 25 февраля 2019 г.

Среди триумфаторов «Оскара» оказалась Леди Гага, получившая статуэтку за песню Shallow, которую она исполнила в фильме «Звезда родилась». Певица не смогла сдержать слез во время своей речи и напомнила, как важно верить в себя.

Lady Gaga with her Academy award at the #Oscars press room. Never be afraid to dream. pic.twitter.com/VwZLkhG817 — Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) 25 февраля 2019 г.

Партнер Гаги по фильму, Брэдли Купер также присутствовал на вручении «Оскара», но основное внимание привлек не он, а его спутница — обворожительная Ирина Шейк. Модель пришла в черном платье с глубоким вырезом на спине и сразила зрителей наповал.

Наряды на «Оскаре» — тема, которую обсуждают чуть ли не больше, чем фильмы и актеров. Кроме платья Шейк всем запомнился яркий образ Дженифер Лопес — певица пришла на церемонию в блестящем облегающем платье.

Ранее Пятый канал рассказывал, как фанаты восприняли появление на «Оскаре» Эмилии Кларк.