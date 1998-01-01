«Закись мозга»: Почему шарики с «веселящим газом» опасны

В понедельник, 25 февраля, в Петербурге арестовали Мурада Касымова. Именно он находился за рулем автомобиля, который на бешеной скорости вылетел на тротуар Невского проспекта в Петербурге. Два человека погибли на месте, еще трое оказались в больнице.

Спустя некоторое время все увидели кадры, на которых Касымов за несколько минут до аварии дышит шариками с закисью азота — «веселящим газом». На любой дискотеке вам за 150 рублей предложат этот почти наркотик, и это будет легально. Но почему-то никто из ответственных не признает, что это — опасное вещество. Оно меняет сознание, состояние, вызывает зависимость, кому, а порой приводит к летальному исходу.

Странно, что впервые эти шарики, а точнее последствия, вызванные их употреблением, стали фигурировать в оперативных сводках около семи лет назад, примерно в одно время с так называемыми «спайсами». Однако с последними боролись очень активно, и даже достигли определенных успехов, а на шарики просто закрыли глаза, словно кому-то выгодно их присутствие на улице. Подробнее в этом разобрался Артур Ломидзе.

Улицу Думская в ночь выходного дня просто не узнать, и не только потому, что здесь нет ни одного шарика с закисью азота, которые стали неотъемлемым атрибутом этого места, а потому что сотрудников полиции на улице больше, чем отдыхающих.

Обыскивают практически каждый автомобиль. Что ищут, знает любой обитатель злачного места: баллоны с закисью азота.

«Азотная зараза» впервые пришла на улицы страны еще семь лет назад. С тех пор «веселящий газ», «воздух Ибицы» или, если по-научному, двуокись азота не раз попадала в поле зрения общественности. Сколько жизней она унесла, никто не считал, следов не оставляет и продолжает «загазовывать» молодежи мозги. Политики не раз говорили: нужно убрать шарики с улицы — но как-то дальше разговоров дело не зашло.

Появились ужасающие кадры: двое мертвы, трое в больнице — водитель надышался шариками. Только после этого засуетились хозяева улицы развлечений.

Владельцам заведений грустно без веселящего газа: у многих на нем строился бизнес. Баллоны убрали, а рекламу снять забыли. Торговали, не стесняясь.

В разгар то ли вечеринки, то ли облавы появляются круглые подозреваемые. Взгляды полицейских и тусовщиков впиваются в даму с шарами с одинаковой жадностью — ложная тревога, скучный гелий никому не интересен. Закись азота — вот зачем сюда приходит молодежь.

— Производит легкое опьяняющее действие. Будет характеризоваться смешливостью, возбуждением, при дальнейшем повышении концентрации объема вплоть до тяжелого опьянения вплоть до комы, — объяснил нарколог Вадим Ветласенин.

Именно эту смесь применяют в небольших количествах стоматологи. Хитроумные торговцы выяснили: пищевая закись азота, низко концентрированная в России, распространяется свободно, и предложили всем желающим «веселящий газ» в неограниченном количестве.

Надышавшись шариками, Мурад Касымов утопил педаль газа. После аварии его доставили на медицинское освидетельствование. Результаты официально не разглашаются, однако источники в МВД сообщили: в крови шофера обнаружили следы кокаина и амфитамина. Торговцы газом не понимают, при чем здесь шарики.

— Если он напился алкоголя, а потом еще нюхнул порошку белого, а потом еще пару шариков выдул — это, знаете, как в объяснительной: сначала мы пили водку, пиво, потом все это запили коньяком, а потом я отравился овсяным печеньем, — заключил оптовый поставщик пищевой закиси азота.

Но это не смешно: люди погибли, и именно закись азота стала последней каплей. Маршрут Касымова попал в объектив видеокамер практически полностью. Видно, как он угощается прямо за рулем.

Водитель впервые остановился, чтобы вдохнуть газ из шарика, когда на часах было двадцать минут первого, через девять минут он сбил людей на Невском проспекте.

Съемочная группа попыталась повторить маршрут Касымова, запустили таймер: перекресток на Садовую, знак «Только прямо и направо» — двинулись в сторону Невского. Потеряв 30 секунд на развороте, снова продолжили движение в сторону Невского проспекта. Невский, 55 — именно тут произошла трагедия. Чтобы добраться ночью до этой точки, собрав все светофоры, не нарушая правила дорожного движения и не превышая скоростной режим, потребовалось четыре минуты. У Косымова ушло девять. На тот момент у него оставался полный шарик с закисью азота: видимо, он делал еще остановки и продолжал вдыхать «дурманящий газ», чтобы ни на секунду не выходить из нирваны.

В багажнике нашли целый баллон любимого «зелья» — хватило бы на роту солдат. Неужели нельзя было убрать с улиц торговцев «летучей смертью» раньше? Полиция разводит руками: официально это не запрещено.

— Эти люди будут скорее всего мешать прохожим, дети будут на это обращать внимание — это нарушение общественного порядка, за это их уже можно привлечь и прогнать. Второе — это незаконное предпринимательство, — прокомментировал ситуацию представитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Названы сразу два способа — их применяли в регионах, в которых шарики видеть не пожелали, там задерживали торговцев прямо на трассе. А владельцы тамбовского бара, в меню которого появились шарики, получили на двоих четыре с половиной года условно.

— Здесь я вижу бездействие полиции, в том числе, возможно, какой-то коррупционный сговор продавцов и тех людей, кто надзирает, — поделился депутат Госдумы РФ Михаил Романов.

Депутаты снова заговорили об ограничении оборота газа, подготовили законопроект. Правда пока они даже не понимают, как это сделать: то ли вносить «воздух Ибицы» в список наркотических средств, как морфий, то ли в рецептурные препараты, как кадеино-содержащие. Но судя по тому, что уже через неделю после трагедии на Думской не осталось ни одного шарика, менять законодательство не обязательно, все рычаги уже есть. Правда сами торговцы не волнуются: они уверены, что, как всегда, пошумят и забудут.

— Долго, наверно, не будет, я думаю, до лета точно не будет, — говорят торговцы.

Всего то месяц–другой.

Ранее Пятый канал сообщал, что после ДТП в Петербурге, где по вине надекватного водителя погибли люди, проверят все заведения, в меню которых шарики с так называемым «веселящим газом». Этого потребовали депутаты Госдумы.