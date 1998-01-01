Шарики с «веселящим газом» могут приравнять к наркотикам

После ДТП в Петербурге, где по вине надекватного водителя погибли люди, проверят все заведения, в меню которых — шарики с так называемым веселящим газом. Этого потребовали депутаты Госдумы.

Поводом послужило признание самого Касымова. Он не скрывал, что надышался «закисью азота», а потом сел за руль. После трагедии на Невском вещество могут приравнять к наркотикам. Впрочем, не исключено, что в тот вечер Касымов газом не ограничился. Некоторые источники сообщают — в крови виновника якобы найдены следы кокаина.

Ранее Пятый канал сообщал, что Касымов был арестован судом на два месяца. Расследование резонансного ДТП на Невском проспекте продолжается. Вопросы есть не только к обвиняемому, но и к возможному усилению безопасности на центральной улице Северной столицы.