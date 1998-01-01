Видео: Пассажиры самолета, выкатившегося за пределы ВПП, рассказали об инциденте

Самолет Boeing-767 «Узбекских авиалиний» около 22 часов в субботу, 2 марта, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после посадки. На борту авиалайнера находился 251 человек, в том числе десть членов экипажа. Никто, к счастью, не пострадал. Однако пассажирам самолета пришлось долго ждать, когда их выпустят из самолета, а также, когда им отдадут багаж. Об этом в интервью пятому каналу рассказала одна из пассажирок авиалайнера.

— Мы не переживали, мы не заметили. Когда самолет сел, я посмотрела в окно, три пожарные машины подъехали. Только это заметили. Как обычная посадка была, ничего такого, а потом уже люди начали говорить, что не туда сел, выкатился самолет. Мы в самолете минут 20-25 просидели. А потом долго вещи, багаж ждали, — рассказала женщина.

По информации Пятого канала, самолет рейса HY632 из Ташкента не справился со скольжением и выкатился. Повреждений авиалайнера нет. Сообщается, что полоса является сложной из-за снежных заносов. Сейчас по факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку.

В субботу, 2 марта, на Петербург обрушился снегопад, который сопровождается сильным ветром. Из-за этого было нарушено расписание посадки ряда авиарейсов. Известно, что взлетно-посадочная полоса покрыта мокрым снегом высотой 20 миллиметров.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что из-за погоды десятки пассажиров Пулково «застряли» в аэропорту.